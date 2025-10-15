Названа стоимость самого дорогого дома в Подмосковье

Самый дорогой дом в Подмосковье стоит 8,1 млрд руб.

Самый роскошный дом в Московской области оценивается в 100 миллионов долларов или 8,1 миллиарда рублей. Что он из себя представляет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Intermark загородная недвижимость».

Лот экспонируется на Минском шоссе, площадь резиденции приближается к 1,4 тысячи квадратных метров, а участок занимает больше 5 гектаров. Сам особняк построен в классическом стиле, а возле него возвышаются вековые сосны. Также на территории участка оборудован гараж и гостевые дома. Будущему хозяину будут доступны бассейн, SPA-комплекс, фитнес-зал и теннисный корт.

Следом в рейтинге компании идет загородный дом площадью 4 тысячи квадратных метров. Объект находится в коттеджном поселке по Рублево-Успенскому шоссе, а его стоимость составляет 6 миллиардов рублей. Третью строчку занимает поместье во французском стиле метражом 2 тысячи «квадратов» на Минском шоссе. Особняк стоит порядка 5,3 миллиарда рублей, в нем размещено шесть спален и SPA-комплекс.

Как уточняют специалисты, продажи в ценовом сегменте от 4 миллиардов рублей традиционно проходят в закрытом режиме. По итогам сентября суммарная стоимость самых дорогих загородных домов в Подмосковье практически достигла 230 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, за сколько продают самую бюджетную квартиру в центре Москвы. Дешевле всего обойдется 29-метровая «однушка» в Таганском районе столицы. Она оценивается в 11,3 миллиона рублей.