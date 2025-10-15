Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 15 октября 2025Мир

ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

ЕК осудила Венгрию за визит Сийярто в Москву и призвала уважать позицию ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву является «неверным посланием России». Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анита Хиппер, трансляция доступна на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

Представитель ЕК осудила решение министра иностранных дел Венгрии о визите в российскую столицу, призвав уважать общую позицию стран-членов Европейского союза (ЕС) относительно России.

«Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности, когда мы снижаем отношения до минимума. И, конечно, то, что он сейчас находится в Москве, — это неправильное послание, (…) потому что время и контекст имеют значение», — подчеркнула Хиппер.

Ранее находящийся в Москве для участия в форуме «Российская энергетическая неделя» Сийярто заявил, что его страна пострадает, если окажется отрезанной от российского газа. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит внешнего давления при принятии решений о поставках энергоносителей.

Министр обратил внимание, что при исполнении планов ЕК по постепенному прекращению импорта в Евросоюз всего российского газа и сжиженного природного газа к концу 2027 года оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать Венгрию.

Сийярто подчеркнул, что национальные интересы имеют для Будапешта первостепенное значение, когда речь идет об обеспечении собственных поставок энергоносителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости