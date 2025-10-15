ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

ЕК осудила Венгрию за визит Сийярто в Москву и призвала уважать позицию ЕС

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву является «неверным посланием России». Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анита Хиппер, трансляция доступна на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

Представитель ЕК осудила решение министра иностранных дел Венгрии о визите в российскую столицу, призвав уважать общую позицию стран-членов Европейского союза (ЕС) относительно России.

«Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности, когда мы снижаем отношения до минимума. И, конечно, то, что он сейчас находится в Москве, — это неправильное послание, (…) потому что время и контекст имеют значение», — подчеркнула Хиппер.

Ранее находящийся в Москве для участия в форуме «Российская энергетическая неделя» Сийярто заявил, что его страна пострадает, если окажется отрезанной от российского газа. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит внешнего давления при принятии решений о поставках энергоносителей.

Министр обратил внимание, что при исполнении планов ЕК по постепенному прекращению импорта в Евросоюз всего российского газа и сжиженного природного газа к концу 2027 года оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать Венгрию.

Сийярто подчеркнул, что национальные интересы имеют для Будапешта первостепенное значение, когда речь идет об обеспечении собственных поставок энергоносителей.