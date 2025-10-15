Глава МИД Венгрии выступил против плана Еврокомиссии по отказу от газа из России

Сийярто: Венгрия не допустит давления ЕС в решении о поставках энергии из России

Венгрия пострадает, если окажется отрезанной от российского газа, страна не допустит внешнего давления при принятии решений о собственных поставках энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, находящийся в Москве для участия в форуме «Российская энергетическая неделя», передает Reuters.

Глава МИД обратил внимание, что при исполнении планов Европейской комиссии (ЕК) по постепенному прекращению импорта в Евросоюз (ЕС) всего российского газа и сжиженного природного газа к концу 2027 года оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать Венгрию.

Сийярто подчеркнул, что национальные интересы имеют для Будапешта первостепенное значение, когда речь идет об обеспечении собственных поставок энергоносителей. «Мы не хотим ставить наши семьи в Венгрии в ситуацию высоких цен на энергию», — привело агентство слова министра.

Ранее Сийярто призвал запомнить очень важный урок после того, как Хорватия отказалась направлять нефть в Сербию из-за санкций, введенных США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Министр указал, что зависимость страны от единственного нефтепровода (особенно если он идет из Хорватии) чревата очень большими опасностями. Он подчеркнул, что Будапешт хочет избежать такой судьбы и поэтому получает нефть не только по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии, но и из России по «Дружбе».

Как заверил Сийярто, «сербские друзья» могут рассчитывать на увеличение поставок со стороны венгерской энергетической корпорации MOL.