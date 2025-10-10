Экономика
10:26, 10 октября 2025

Венгрия призвала всех запомнить один важный урок

Сийярто: Отказ Хорватии поставлять нефть в Сербию стал важным уроком для всех
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерская энергетическая корпорация MOL нарастит поставки нефти в Сербию. Это пообещал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировал ТАСС.

Соответствующее решение было принято после того, как Хорватия отказалась направлять нефть в Сербию из-за санкций, которые ввели США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Как заверил Сийярто, «сербские друзья» могут рассчитывать на увеличение поставок со стороны MOL.

При этом он призвал всех запомнить важный урок: зависимость страны от единственного нефтепровода (особенно если он идет из Хорватии) чревата очень большими опасностями. Будапешт хочет избежать такой судьбы и поэтому получает нефть не только по Адриатическому нефтепроводу из Хорватии, но и из России по «Дружбе».

Ранее стало известно, что нефтепровод в Хорватии, по которому сербская NIS получала топливо, приостановил с ней сотрудничество. Причиной принятого решения стали санкции США против этой компании — их вступление в силу прежде удавалось не раз откладывать.

