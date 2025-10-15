Силовые структуры
Экс-глава Совета судей России заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение судом иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в решении Останкинского суда Москвы, государственная пошлина взыскана с него в доход столичного бюджета. 14 октября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-руководителю органа судейского сообщества.

В доход государства взысканы 95 объектов имущества с его компаньона, предпринимателя Андрея Марченко и его сына Ивана. В этот перечень попали земельные участки со здания гостиниц сети отелей Marton в Краснодаре, Калининграде, гостиницы Марченко-младшего в Ростове-на-Дону, а также участок со зданием, принадлежащий гостинице «Вологда».

Судебное решение должны немедленно исполнить после оглашения.

В минувшую пятницу Момотова госпитализировали. При этом во вторник он пришел посреди заседания, объяснив, что продолжает лечение в больнице, но лично прибыл в суд, чтобы выразить возражение.

