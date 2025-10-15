Экс-канцлер Австрии назвал европейцев дураками за бездействие в конфликте

Экс-канцлер Австрии Курц: Европейцы выставили себя дураками на мировой арене

Европейские страны выставили себя дураками на мировой арене, не приняв участие в урегулировании конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Exxpress.

«Европейцы выставили себя дураками», — отметил Курц.

По словам бывшего канцлера, страны Европейского союза (ЕС) «не внесли никакого вклада» в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Курц добавил, что Европа в этой ситуации «была лишь статистом и зрителем, не играя практически никакой роли» на мировой арене.

Ранее новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн заявил, что Европа рискует не получить место в «Совете мира» для урегулирования в Газе, если не восстановит сотрудничество с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.