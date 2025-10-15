Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 15 октября 2025Мир

Еще две страны присоединились к плану ЕС по использованию активов России

Bloomberg: Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС по активам России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов в попытке увеличить свою финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам западных чиновников, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении кредитов с использованием механизма, который позволит им избежать необходимости полного изъятия активов. Они назвали это важным шагом на пути к обеспечению финансовой безопасности Украины.

Эти кредиты помогут Киеву закупать оружие, в том числе в США, после того как администрация американского лидера Дональда Трампа решила взимать плату за вооружение. Они также будут направлены на поддержку экономики Украины в целом.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза будут готовы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Уточняется, что это произойдет, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Киркоров решил больше не делать татуировки

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Суд арестовал активы российского блогера по делу о спонсировании ФБК

    Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости