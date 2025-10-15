Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:17, 15 октября 2025Интернет и СМИ

Европе предрекли хаос

Steigan: Кризис на Украине после окончания СВО может охватить всю Европу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

После окончания специальной военной операции (СВО) на Украине может возникнуть кризис, который способен охватить всю Европу и ввергнуть ее в хаос. Такую судьбу континенту предрекло норвежское издание Steigan.

«Когда сотни тысяч прошедших боевую подготовку солдат возвращаются домой с фронта, не получая помощи, не имея работы и будущего, возникает питательная среда для чего-то гораздо худшего, чем коррупция: отчаяния, экстремизма и организованной преступности», — заявил автор.

Сегодня военнослужащие, вернувшиеся из зоны боевых действий, не получают помощи на Украине и таким образом превращаются в бомбу замедленного действия, отмечается в материале. Там также утверждается, что если Европа не вмешается в ситуацию, то рискует стать свидетелем того, как насилие и преступность на Украине станут обыденностью, а государству будут угрожать вооруженные группировки.

Материалы по теме:
«ВСУ уже не способны наступать» Российские войска готовятся к зимней кампании. Как их тактика ослабляет украинскую оборону?
«ВСУ уже не способны наступать»Российские войска готовятся к зимней кампании. Как их тактика ослабляет украинскую оборону?
8 октября 2025
«Ты понимаешь, что все по-настоящему» Участник боев за Артемовск — о штурме городов, укрепрайонах ВСУ и тактике противника
«Ты понимаешь, что все по-настоящему»Участник боев за Артемовск — о штурме городов, укрепрайонах ВСУ и тактике противника
Сегодня

«Когда страна с миллионами единиц оружия и населением, которое прошло через боевые действия, потеряет контроль, это затронет и Европу», — добавил автор. Он призвал государства Евросоюза разработать новую целевую программу по реинтеграции в украинское общество бывших солдат.

Ранее журнал National Interest назвал возможный план президента Украины Владимира Зеленского относительно американских ракет Tomahawk. Утверждалось, что глава республики в случае получения от США и использования этого вооружения будет ожидать от России жесткого ответа, чтобы вовлечь в конфликт НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Россиянкам назвали способ правильно проводить самообследование груди

    Российский боец случайно наступил на голову спящего в кустах солдата ВСУ

    Неизвестные похитили из квартиры российского ученого сейф с элитными драгоценностями

    Путин завершил встречу с сирийским коллегой

    Министр войны США призвал НАТО перейти от слов к делу в вопросе Украины

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости