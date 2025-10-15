Steigan: Кризис на Украине после окончания СВО может охватить всю Европу

После окончания специальной военной операции (СВО) на Украине может возникнуть кризис, который способен охватить всю Европу и ввергнуть ее в хаос. Такую судьбу континенту предрекло норвежское издание Steigan.

«Когда сотни тысяч прошедших боевую подготовку солдат возвращаются домой с фронта, не получая помощи, не имея работы и будущего, возникает питательная среда для чего-то гораздо худшего, чем коррупция: отчаяния, экстремизма и организованной преступности», — заявил автор.

Сегодня военнослужащие, вернувшиеся из зоны боевых действий, не получают помощи на Украине и таким образом превращаются в бомбу замедленного действия, отмечается в материале. Там также утверждается, что если Европа не вмешается в ситуацию, то рискует стать свидетелем того, как насилие и преступность на Украине станут обыденностью, а государству будут угрожать вооруженные группировки.

«Когда страна с миллионами единиц оружия и населением, которое прошло через боевые действия, потеряет контроль, это затронет и Европу», — добавил автор. Он призвал государства Евросоюза разработать новую целевую программу по реинтеграции в украинское общество бывших солдат.

Ранее журнал National Interest назвал возможный план президента Украины Владимира Зеленского относительно американских ракет Tomahawk. Утверждалось, что глава республики в случае получения от США и использования этого вооружения будет ожидать от России жесткого ответа, чтобы вовлечь в конфликт НАТО.