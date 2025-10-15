Глава МИД Венгрии назвал три здравомыслящие страны Европы

Сийярто: Венгрия, Словакия и Чехия являются здравомыслящими странами в Европе

Венгрия, Словакия и Чехия являются тремя здравомыслящими странами в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Ruptly.

В ходе международного форума «Российская энергетическая неделя» журналист Сергей Брилев задал дипломату вопрос о том, каково Венгрии ощущать себя «единственной здравомыслящей» страной Европы.

«Во-первых, не стоит забывать про Словакию. Поэтому нас двое. Также не стоит забывать, что у нас есть патриотические союзники, и они выиграли выборы в Чехии. Поэтому нас трое», — ответил Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не допустит внешнего давления при принятии решений о поставках российских энергоносителей.