Главной российской «кубышке» спрогнозировали увеличение объема

Глава Минфина Силуанов: Объем ФНБ достигнет 13,6 трлн рублей к концу 2025 года

По итогам 2025 года суммарный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличится на 78 миллиардов рублей в сравнении с показателем за 2024-й. Такой прогноз дал глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

К концу года объем главной российской «кубышки» достигнет отметки в 13,6 триллиона рублей, отметил руководитель ведомства в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. При этом власти не планируют использовать средства фонда для покрытия растущего дефицита федерального бюджета, заверил Силуанов.

Фонд национального благосостояния представляет собой государственный финансовый резерв, который используется для различных целей. Средства ФНБ можно задействовать для поддержания стабильности пенсионной системы в кризисные времена, когда Соцфонд не будет справляться со своими прямыми обязанностями. Кроме того, их используют для финансирования крупных инвестпроектов.

К 1 сентября 2024 года размер главной «кубышки» РФ оценивался почти в 12,79 триллиона. С того времени объем фонда увеличился примерно на 410 миллиардов рублей. В начале октября 2025-го размер «кубышки» оценивался в 13,2 триллиона рублей, или 5,9 процента от прогнозируемого на этот год национального валового продукта. Размер ликвидных активов фонда к тому времени достиг 4,2 триллиона (1,9 процента ВВП).