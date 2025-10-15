Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:34, 15 октября 2025Спорт

Губерниев назвал «позорище» российского футбола

Губерниев: Все люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин
Юлия Герасимова (редактор)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского футболиста Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

Журналист прокомментировал слова футболиста о том, что если российские клубы снова допустят к участию в еврокубках, это будет позором. «Видел интервью Кокорина — негоже так относиться к коллегам по цеху. Мы переживаем за наши клубы и сборную, поэтому говорить такие вещи непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — отметил журналист.

Ранее Губерниев назвал лучшего футболиста России. По мнению журналиста, им является полузащитник московского «Локомотива» и сборной страны Алексей Батраков.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.

В октябре 2018 года Кокорин и находившийся с ним другой футболист, Павел Мамаев, устроили драку в столичном ресторане «Кофемания». Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости