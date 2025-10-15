Губерниев назвал «позорище» российского футбола

Губерниев: Все люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского футболиста Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

Журналист прокомментировал слова футболиста о том, что если российские клубы снова допустят к участию в еврокубках, это будет позором. «Видел интервью Кокорина — негоже так относиться к коллегам по цеху. Мы переживаем за наши клубы и сборную, поэтому говорить такие вещи непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — отметил журналист.

Ранее Губерниев назвал лучшего футболиста России. По мнению журналиста, им является полузащитник московского «Локомотива» и сборной страны Алексей Батраков.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.

В октябре 2018 года Кокорин и находившийся с ним другой футболист, Павел Мамаев, устроили драку в столичном ресторане «Кофемания». Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.