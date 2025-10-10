Спорт
Спорт
Казахстан
4:0
Завершен
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
4:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
2:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
0:0
2-й тайм
live
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
1:3
Перерыв
live
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
1:0
Перерыв
live
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
2:0
Перерыв
live
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
0:0
2-й тайм
live
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
1:0
2-й тайм
live
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
0:0
2-й тайм
live
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
22:40, 10 октября 2025Спорт

Губерниев назвал лучшего футболиста России

Губерниев назвал полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, лучшим игроком является полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков. «Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас, это ясно всем!» — написал он.

10 октября сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

Ранее Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России. В список журналиста вошли биатлонистки Виктория Метеля и Екатерина Мошкова (в прошлом Носкова), а также легкоатлетка Полина Кнороз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Россия осудила удары США по кораблям вблизи Венесуэлы

    Россиян предупредили о возможной магнитной буре в ближайшие дни

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Все новости