Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
1:0
Перерыв
live
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:45 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
15:49, 4 октября 2025Спорт

Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России

Губерниев назвал сексуальными спортсменками биатлонисток Метелю и Мошкову
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Виктория Метеля

Виктория Метеля. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журналист заявил, что выбор был непростым. В список Губерниева вошли биатлонистки Виктория Метеля и Екатерина Мошкова (в прошлом Носкова), а также легкоатлетка Полина Кнороз. «Вообще у нас много замечательных спортсменок, особенно среди бегуний», — добавил он.

Метеля — участница Кубка России и призер национальных соревнований. Мошкова известна своими выступлениями в составе сборной России, неоднократно поднималась на пьедестал этапов Кубка IBU. Кнороз — чемпионка России в прыжках с шестом.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию на своей странице в социальных сетях. Спортсменка показала фигуру в застегнутой на одну пуговицу белой блузе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по столице российского региона

    На Западе раскрыли реальную угрозу для Европы

    Названа одна из стратегических целей Израиля на Ближнем Востоке

    19-летняя невеста Лепса снялась в одних трусах

    Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России

    Несколько колонн автомобилей выехали для «мирного свержения власти» в Грузии

    На Крымском мосту возобновили движение

    Стас Барецкий оценил стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

    Россиянка описала Латинскую Америку фразой «угоняют машины прямо при тебе»

    Отель в Анталье отреагировал на слухи о заражении постояльцев вирусом Коксаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости