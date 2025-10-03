Спорт
Динамо М
3:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
1:0
Завершен
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
2:1
Завершен
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
0:1
Завершен
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
67:58
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
2:0
Завершен
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
2:0
Завершен
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
3:1
Завершен
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
07:59, 3 октября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в застегнутой на одну пуговицу белой блузе. Она позировала перед небольшим тортом. Пост собрал 217 комментариев.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира опубликовала новую фотографию с отдыха. На снимках спортсменка в откровенном разноцветном купальнике стоит спиной на фоне моря.

