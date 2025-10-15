Мир
Гуцул заявила о попытках властей Молдавии сломать ее

Глава Гагаузии Гуцул: Правительство Санду хочет парализовать Гагаузию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

Правительство президента Молдавии Майи Санду хочет парализовать автономию и посеять там хаос. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС.

Кроме того, по ее словам, власти пытаются сломать ее в заключении. «Цель режима — не просто изолировать меня. Их цель — парализовать Гагаузию, разрушить систему власти и посеять смуту», — сказала она. Гуцул подчеркнула, что молдавским властям не удается это сделать.

5 августа суд Молдавии вынес Гуцул приговор в виде семи лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот приговор образцом политически мотивированного решения.

