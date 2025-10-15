ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников

ЦАХАЛ: ХАМАС передал Израилю тела четырех погибших заложников

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю тела еще четверых погибших заложников. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Отмечается, что четыре гроба с телами погибших заложников направляются к силам ЦАХАЛа и ISA в секторе Газа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество. Глава Белого дома также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».

13 октября в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 живых израильских заложников.