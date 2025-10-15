Хирург покалечил более 200 пациентов, избежал тюрьмы и продолжил получать за работу деньги

В Шотландии врач покалечил более 200 пациентов и продолжил зарабатывать

В Шотландии хирург Сэм Элджамел избежал тюрьмы за причинение вреда пациентам и продолжил получать деньги за проведенные неудачно операции. Об этом пишет Daily Mail.

Элджамел работал в больнице города Данди с 1994 по 2014 год. Согласно жалобам, за это время врач покалечил более 200 пациентов. Например, его действия привели к тому, что его пациентка Аннемари осталась парализована и разучилась говорить.

Узнав об обвинениях, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) позволила Элджамелу уйти из больницы по собственному желанию. После этого он вернулся на родину, где продолжил вести врачебную практику и зарабатывать на ней и пенсионных выплатах, которые ему полагались от NHS.

Во время работы в Данди Элджамел получал 100 тысяч фунтов стерлингов (10,8 миллиона рублей) в год. Уже 11 лет ему выплачивают пенсию, размер которой составляет не менее половины этой суммы.

Бывшие пациенты Элджамела до сих пор пытаются добиться правосудия, однако их иски отклоняют. Власти утверждают, что срок давности возможных преступлений врача уже истек. «Это полный позор», — прокомментировал ситуацию один из пострадавших.

Ранее сообщалось, что во Франции анестезиолог Фредерик Пешье предстал перед судом по обвинению в том, что он намеренно провоцировал инфаркты у пациентов. Коллеги уверены, что Пешье делал это ради унижения тех врачей, с которыми у него был конфликт.

