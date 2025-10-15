Иностранный блогер посетил российский город и рассказал об удививших его вещах

Британский блогер Уилл Эггертон посетил Новосибирск и удивился торговым центрам

Британский блогер Уилл Эггертон, более известный как Willeggerton, посетил российский город и рассказал об удививших его вещах. Соответствующие ролики он опубликовал в своем TikTok.

Иностранный инфлюэсер приехал в Новосибирск и в первую очередь заметил наличие пяти торговых центров в шаговой доступности на площади Карла Маркса.

Кроме того, юзера впечатлили станция метро «Спортивная», которую он назвал современной, и ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена». «Мне нравится левый берег!» — заключил он.

В июле побывавшие в России иностранцы удивились местному метро. Турист из Испании отметил, что может точно рассчитать время путешествия из-за регулярного движения составов в часы пик.