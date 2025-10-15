Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:00, 15 октября 2025Моя страна

Иностранный блогер посетил российский город и рассказал об удививших его вещах

Британский блогер Уилл Эггертон посетил Новосибирск и удивился торговым центрам
Екатерина Ештокина

Кадр: @willeggerton

Британский блогер Уилл Эггертон, более известный как Willeggerton, посетил российский город и рассказал об удививших его вещах. Соответствующие ролики он опубликовал в своем TikTok.

Иностранный инфлюэсер приехал в Новосибирск и в первую очередь заметил наличие пяти торговых центров в шаговой доступности на площади Карла Маркса.

Материалы по теме:
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022
Башню сносит. В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?
Башню сносит.В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?
27 апреля 2022

Кроме того, юзера впечатлили станция метро «Спортивная», которую он назвал современной, и ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена». «Мне нравится левый берег!» — заключил он.

В июле побывавшие в России иностранцы удивились местному метро. Турист из Испании отметил, что может точно рассчитать время путешествия из-за регулярного движения составов в часы пик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Лавров рассказал об отношениях России с США, Украиной и ЕС

    Нападающий «Реала» отпраздновал день рождения и попал под суд

    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости