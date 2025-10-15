Из Грозного в зону СВО вылетела группа обученных в университете имени Путина бойцов

Из аэропорта Грозный в зону специальной военной операции (СВО) вылетел спецборт с очередной группой добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, все бойцы прошли обучение под руководством опытных инструкторов в Российском университете спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Среди них — жители как Чеченской Республики, так и других регионов. Часть добровольцев отправляется на фронт уже не впервые.

Кадыров добавил, что военнослужащих проводил в зону СВО председатель регионального правительства Магомед Даудов. Он пожелал бойцам удачи на поле боя и благополучного возвращения домой.

Ранее глава Чечни рассказал, что по состоянию на начало октября в зоне спецоперации находились 64 137 чеченских бойцов, включая 22 986 добровольцев. Он также подчеркнул, что 10 тысяч военнослужащих из республики удостоены высоких государственных наград.

