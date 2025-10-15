Кокорин оценил поведение Смолова во время конфликта в «Кофемании»

Александр Кокорин назвал Федора Смолова чайником за драку в «Кофемании»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил поведение бывшего нападающего сборной России Федора Смолова в конфликте, который произошел у него минувшей весной в «Кофемании». Свое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».

Кокорин назвал соотечественника «чайником». «Говорил, что не попадется, что будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же "Кофемании" с кем-то подраться — это нужно было умудриться», — заявил Кокорин.

Конфликт с участием Смолова произошел в столичной «Кофемании» 28 мая. Игрок накинулся с кулаками на двоих мужчин, позже в отношении него завели уголовное дело.

В октябре 2018 года в этом же заведении устроили драку Кокорин и находившийся с ним другой футболист — Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.