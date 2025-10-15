Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:26, 15 октября 2025Спорт

Кокорин оценил поведение Смолова во время конфликта в «Кофемании»

Александр Кокорин назвал Федора Смолова чайником за драку в «Кофемании»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил поведение бывшего нападающего сборной России Федора Смолова в конфликте, который произошел у него минувшей весной в «Кофемании». Свое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».

Кокорин назвал соотечественника «чайником». «Говорил, что не попадется, что будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же "Кофемании" с кем-то подраться — это нужно было умудриться», — заявил Кокорин.

Конфликт с участием Смолова произошел в столичной «Кофемании» 28 мая. Игрок накинулся с кулаками на двоих мужчин, позже в отношении него завели уголовное дело.

В октябре 2018 года в этом же заведении устроили драку Кокорин и находившийся с ним другой футболист — Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

    В российском регионе обнаружены женщины-террористки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости