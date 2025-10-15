РИА Новости: Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от отряда отказников

Командиры 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел на Сумском направлении. В ходе боев был взят в плен боец бригады. Он просидел в перелесках неподалеку от населенного пункта Алексеевка более суток с оторванной рукой, прежде чем российские военные вытащили его и оказали первую помощь.

Пленный сообщил военным, что командование проигнорировало его просьбы об эвакуации. «Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили "обнулить"», — добавил представитель российских силовых структур.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ минируют тела сослуживцев в Запорожской области. Кроме того, сообщалось, что украинские военные при помощи дронов добивают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам.