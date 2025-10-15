Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:47, 15 октября 2025Бывший СССР

Командиры одной из бригад ВСУ решили ликвидировать отряд отказников

РИА Новости: Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от отряда отказников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командиры 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел на Сумском направлении. В ходе боев был взят в плен боец бригады. Он просидел в перелесках неподалеку от населенного пункта Алексеевка более суток с оторванной рукой, прежде чем российские военные вытащили его и оказали первую помощь.

Пленный сообщил военным, что командование проигнорировало его просьбы об эвакуации. «Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили "обнулить"», — добавил представитель российских силовых структур.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ минируют тела сослуживцев в Запорожской области. Кроме того, сообщалось, что украинские военные при помощи дронов добивают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

    Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости