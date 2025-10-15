Лишенный украинского гражданства мэр Одессы решил обратиться к России через США

Мэр Одессы Труханов попросил США сделать запрос о наличии у него гражданства РФ

Лишенный гражданства указом президента Украины Владимира Зеленского мэр Одессы Геннадий Труханов попросил США сделать запрос к России о наличии у него гражданства РФ. Об этом чиновник заявил на брифинге, его слова приводит в своем Telegram-канале «5 канал».

Как отмечается в сообщении, причиной такой просьбы стало то, что Украина не может подать соответствующий запрос из-за разорванных дипломатических отношений с Россией.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

Ранее глава города заявил, что продолжит исполнять свои обязанности. Он отметил, что останется мэром Одессы, пока его не снимет с должности городской совет.