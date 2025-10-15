Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 15 октября 2025Бывший СССР

Лишенный украинского гражданства мэр Одессы решил обратиться к России через США

Мэр Одессы Труханов попросил США сделать запрос о наличии у него гражданства РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Думська, 1 / YouTube

Лишенный гражданства указом президента Украины Владимира Зеленского мэр Одессы Геннадий Труханов попросил США сделать запрос к России о наличии у него гражданства РФ. Об этом чиновник заявил на брифинге, его слова приводит в своем Telegram-канале «5 канал».

Как отмечается в сообщении, причиной такой просьбы стало то, что Украина не может подать соответствующий запрос из-за разорванных дипломатических отношений с Россией.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

Ранее глава города заявил, что продолжит исполнять свои обязанности. Он отметил, что останется мэром Одессы, пока его не снимет с должности городской совет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости