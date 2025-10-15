Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 15 октября 2025Забота о себе

Любителям анального секса рассказали о правильном очищении кишечника

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Тамара Занотелли заявила, что любителям анального секса необходимо тщательно к нему готовиться. О правильном очищении кишечника она перед этим видом интимной близости рассказала в беседе с изданием Claudia.

По словам Занотелли, для подготовки к этому виду секса необходимо использовать только теплую воду. От мыла и спиртовых средств для очищения анальной области она призвала отказаться.

Спринцовку, продолжила специалистка, сначала нужно продезинфицировать. «Смажьте кончик аппликатора, чтобы облегчить введение и избежать дискомфорта. Стоя в душе или сидя на унитазе, просто медленно вводите аппликатор и слегка сожмите грушу, чтобы позволить воде постепенно поступать внутрь», — пояснила она.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Объем воды, подчеркнула Занотелли, должен составлять не более 150 миллилитров. «Когда вы почувствуете легкий спазм, самое время вынуть устройство и выпустить воду. Повторите процедуру один-два раза, пока вода не станет чистой», — дополнила она.

Затем необходимо тщательно высушить анальную область, подчеркнула сексолог. Сексом можно начинать заниматься уже через полчаса после процедуры.

Ранее сексолог Досси Истон рассказала о подготовке к сексу втроем. Так, она посоветовала делать упор на общении как до, так и после полового акта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости