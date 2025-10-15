Популярный блогер потерял способность ходить из-за страшной болезни

Американский блогер Mainly Mannie потерял способность ходить из-за ВИЧ-инфекции

Популярный американский блогер Mainly Mannie рассказал, что у него обнаружили страшную болезнь. Его слова передает газета New York Post.

«В последнее время меня как будто пытаются сломать. Несчастные случаи, болезни и все такое... Этим летом я узнал, что у меня СПИД (конечная стадия ВИЧ-инфекции — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Mainly Mannie и добавил, что осенью он потерял способность ходить.

Блогер также сообщил, что сейчас принимает лекарства и чувствует себя лучше. По его словам, за один месяц он заплатил за препараты четыре тысячи долларов (примерно 319 тысяч рублей).

Mainly Mannie ведет аккаунт в соцсети TikTok, на который подписано 1,4 миллиона пользователей. На своей странице он выкладывает юмористические видео, главная героиня которых — женщина-босс.