Мать Тимати поспорила с няней внучки

Мать рэпера Тимати Симона поспорила с няней внучки Алисы о воспитании

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона рассказала, что поспорила с няней внучки Алисы о воспитании. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

По словам Симоны, ей не понравилось, что няня говорила Алисе, что главное для женщины — рано выйти замуж и родить детей. «Мне кажется, что дети должны появляться тогда, когда женщина готова и четко понимает, что может дать ребенку. Важны зрелость и умение жертвовать своими интересами», — заявила мать артиста.

Ранее Симона высказалась о скандале вокруг фото с рождения внучки. Недовольство пользователей в соцсетях вызвал снимок, на котором мать Тимати перерезает пуповину ребенку.