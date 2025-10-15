Культура
14:31, 15 октября 2025

Мать Тимати поспорила с няней внучки

Мать рэпера Тимати Симона поспорила с няней внучки Алисы о воспитании
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона рассказала, что поспорила с няней внучки Алисы о воспитании. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

По словам Симоны, ей не понравилось, что няня говорила Алисе, что главное для женщины — рано выйти замуж и родить детей. «Мне кажется, что дети должны появляться тогда, когда женщина готова и четко понимает, что может дать ребенку. Важны зрелость и умение жертвовать своими интересами», — заявила мать артиста.

Ранее Симона высказалась о скандале вокруг фото с рождения внучки. Недовольство пользователей в соцсетях вызвал снимок, на котором мать Тимати перерезает пуповину ребенку.

