Министр обороны Финляндии обратил внимание на один шаг России

Министр обороны Финляндии Хакканен: Россия продолжит быть угрозой для НАТО

Россия продолжит быть угрозой для НАТО после окончания украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, передает Reuters.

По словам главы Минобороны, после урегулирования конфликта на Украине Россия продолжит «представлять серьезную угрозу» для Североатлантического альянса.

Хакканен обратил внимание на то, что Россия якобы быстрыми темпами потребляет военные ресурсы, что является признаком «сильной воли». Он также сообщил, что Финляндия и НАТО стали свидетелями «нового наращивания российских сил».

Ранее финский профессор Туомас Малинен заявил, что европейское «глубинное государство» не смогло ослабить Россию.