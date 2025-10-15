Минздрав захотел проверять мигрантов на наличие еще нескольких болезней

Минздрав захотел проверять мигрантов на гепатит В и С с марта 2026 года

Минздрав России захотел проверять мигрантов на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на это обратили внимание «Ведомости».

Согласно документу, изменить предлагается порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России. На наличие гепатитов иностранцев хотят начать проверять с 1 марта 2026 года.

Минздрав в пояснительной записке к проекту закона пояснил, что изменения вносятся для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования». Согласно действующим нормам, иностранцев проверяют на наличие в организме наркотиков, ВИЧ, туберкулеза, сифилиса и лепры.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла, что въезжающих в Россию мигрантов захотели проверять на наличие гепатита С. Как указывала парламентарий, заболевание имеет широкое распространение и опасное числовое значение с точки зрения возможностей привнесения на территорию России.