21:56, 15 октября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Погода в выходные порадует москвичей отсутствием осадков. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделилась ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

До конца рабочей недели погода в мегаполисе будет облачной и сырой. Дожди будут небольшими, а в четверг, 16-го октября, их не ожидается вовсе вследствие того, что атмосферное давление в этот день будет находится на своем гребне. Температура в ночные часы будет держаться около 3 градусов тепла, однако в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов. В течение дня воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, а небо будет солнечным.

В пятницу в столицу вернется облачность и небольшие дожди. В выходные, 18-19 октября, по словам синоптика, погода в столице будет комфортной. Столбики термометров в субботу поднимутся до 7-9 градусов тепла в Москве и плюс 2-4 градусов по области. Аналогичный прогноз Позднякова дает и на воскресенье.

Подъем температуры к концу недели ожидает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его сведениям, в уикенд в Москве потеплеет до плюс 11 градусов.

