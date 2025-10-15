Экономика
21:45, 15 октября 2025

Москвичам пообещали потепление

Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Температура в Москве в ближайшие дни может пойти вверх. О потеплении в столичном регионе изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Подъем температуры ожидается к концу недели. В ночь на четверг, 16 октября, по прогнозам метеоролога, температура будет еще держаться у нулевой отметки, от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны дожди. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, преимущественно без осадков. В пятницу, 17-го числа, атмосферный фронт вновь придет в Москву, принеся облачность и осадки. Однако ночные минимумы поднимутся выше нуля, до плюс 3-5 градусов, поделился Ильин. В течение дня температура может вырасти до 8-10 градусов тепла, превысив климатическую норму октября.

В ночь на субботу температура может варьироваться от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров подберутся уже к плюс 9-11 градусам, обрадовал Ильин. Однако такое потепление будет недолгим, и уже на следующий день температура вновь пойдет вниз. В воскресенье она опустится до нуля-плюс 5 градусов ночью и плюс 3-8 градусов днем. Ниже нуля, как прогнозирует синоптик, температура пока не упадет. «Слабые заморозки местами могут быть, а каких-то постоянных морозов до конца октября не видно», — заключил он.

Ранее москвичей известили о приходе глубокой осени. Данный период продлится в столице до 28 октября.

