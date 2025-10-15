Синоптик Тишковец: Глубокая осень в Москве продлится до 28 октября

В Москве наступила глубокая осень. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, период глубокой осени продлится по крайней мере до 28 октября. Дожди, как полагает Тишковец, продолжатся до конца недели, постепенно усиливаясь. В четверг, 16 октября, осадки будут небольшими, а столбики термометров не поднимутся выше 6 градусов тепла. В течение недели воздух прогреется максимум до плюс 9 градусов, что в целом, по словам метеоролога, соответствует климатической норме октября.

В понедельник, 13 октября, в столичном регионе выпало три ведра дождевой воды на квадратный метр. В Новом Иерусалиме выпало 80 процентов от месячной нормы осадков, а Можайск побил дождливый рекорд 65-летней давности. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ дождемеры зарегистрировали 15 литров воды на квадратный метр.