11:32, 14 октября 2025Экономика

В Подмосковье выпало 80 процентов месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: Под Москвой выпало три ведра дождевой воды на квадратный метр
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жителей Подмосковья застали аномальные дожди. За последние сутки на один квадратный метр выпало три ведра дождевой воды, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прошедшие в столичном регионе дожди оказались довольно интенсивными. В Новом Иерусалиме в понедельник, 13 октября, выпало по 49 литров дождевой воды на квадрат — такой показатель составляет 80 процентов от месячной нормы осадков. Можайск тем временем побил рекорд 65-летней давности — там за сутки выпало 33 миллиметра осадков. Дождливый рекорд обновила и Коломна — в городе выпало 10 миллиметров дождевой воды, прежний рекорд был поставлен в 2012 году и составлял 8 миллиметров. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ обошлось без аномалий — дождемеры зарегистрировали 15 литров воды на квадратный метр.

Ранее москвичей предупредили о волне похолодания. Пик холодов придется на среду, 15 октября, — в этот день столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 5 градусов.

