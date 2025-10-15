Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:19, 15 октября 2025Ценности

Наташа Королева раскрыла причину набора веса

Певица Наташа Королева заявила, что набирает вес из-за возраста
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Наташа Королева раскрыла причину набора веса. Ее комментарий приводит «Московский комсомолец».

52-летняя исполнительница рассказала, что ей приходится следить за фигурой, поскольку с возрастом вес стал увеличиваться. «Начинаешь поправляться от лет, а не от котлет», — заявила знаменитость.

В то же время она рассказала про предпочитаемые бьюти-процедуры, в том числе массажи и криосауну, и отметила важность режима дня. «Режим — это важно для любого человека, и я стараюсь его придерживаться», — указала звезда.

В сентябре набравшая вес канадская певица Нелли Фуртадо в откровенном виде вышла на сцену на фестивале Superbloom в Германии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Россиянкам назвали способ правильно проводить самообследование груди

    Российский боец случайно наступил на голову спящего в кустах солдата ВСУ

    Неизвестные похитили из квартиры российского ученого сейф с элитными драгоценностями

    Путин завершил встречу с сирийским коллегой

    Министр войны США призвал НАТО перейти от слов к делу в вопросе Украины

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости