Певица Наташа Королева заявила, что набирает вес из-за возраста

Советская и российская эстрадная певица Наташа Королева раскрыла причину набора веса. Ее комментарий приводит «Московский комсомолец».

52-летняя исполнительница рассказала, что ей приходится следить за фигурой, поскольку с возрастом вес стал увеличиваться. «Начинаешь поправляться от лет, а не от котлет», — заявила знаменитость.

В то же время она рассказала про предпочитаемые бьюти-процедуры, в том числе массажи и криосауну, и отметила важность режима дня. «Режим — это важно для любого человека, и я стараюсь его придерживаться», — указала звезда.

