Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:52, 2 сентября 2025Ценности

Набравшая вес Нелли Фуртадо вышла на сцену в крошечном платье

Набравшая вес певица Нелли Фуртадо вышла на сцену в Германии в крошечном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Joseph Okpako / WireImage / Getty Images

Набравшая вес канадская певица Нелли Фуртадо в откровенном виде вышла на сцену на фестивале Superbloom в Германии. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

46-летняя исполнительница выбрала для выступления крошечное корсетное платье черного цвета в белую полоску. Также она дополнила образ кожаным ремнем с массивной застежкой в виде сердца и надела ожерелье и ботинки.

При этом в один из моментов концерта звезду запечатлели с полуобнаженными ягодицами.

В августе Нелли Фуртадо также выступила в откровенном образе на фестивале Boardmasters в Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит

    Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

    Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

    Испуг стран НАТО перед ШОС объяснили

    Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

    В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

    Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

    Мужчина попытался добраться вплавь до материка со знаменитого острова-тюрьмы и захлебнулся

    Популярного российского блогера взломали мошенники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости