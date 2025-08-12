Ценности
Набравшая вес Нелли Фуртадо выступила в микрошортах

Набравшая вес певица Нелли Фуртадо выступила в микрошортах на фестивале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jordan Crosby / Backgrid / Legion-Media

Набравшая вес канадская певица Нелли Фуртадо выступила в откровенном образе на фестивале Boardmasters в Великобритании. Соответствующий материал приводит Page Six.

46-летняя исполнительница появилась на сцене в зеленом наряде. Он включал в себя топ с широкими бретелями и П-образным декольте, пушистое болеро и микрошорты с оборками.

Также звезда надела черно-белые сапоги на каблуках с декором в виде серых цветов и повязала на талию атласную ленту.

В июле американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), попала на обложку спортивного журнала Women's Health после признания в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик».

