Набравшая вес Нелли Фуртадо выступила в микрошортах

Набравшая вес певица Нелли Фуртадо выступила в микрошортах на фестивале

Набравшая вес канадская певица Нелли Фуртадо выступила в откровенном образе на фестивале Boardmasters в Великобритании. Соответствующий материал приводит Page Six.

46-летняя исполнительница появилась на сцене в зеленом наряде. Он включал в себя топ с широкими бретелями и П-образным декольте, пушистое болеро и микрошорты с оборками.

Также звезда надела черно-белые сапоги на каблуках с декором в виде серых цветов и повязала на талию атласную ленту.

