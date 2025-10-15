Названа высота сугробов в самом заснеженном месте России

Высота сугробов в самом заснеженном месте России составила 34 сантиметра

Высота сугробов в самом заснеженном месте России составила 34 сантиметра. Соответствующий показатель назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, такое количество осадков выпало к среде, 15 октября, на метеостанции Айхал в Мирнинском районе Якутии. В том же регионе, на метеостанции Восточная в Томпонском районе, отметил он, минувшей ночью была зафиксирована и самая низкая температура на территории страны — минус 23,7 градуса.

Что касается Европейской территории РФ, там снег лежит лишь в Архангельской области и Башкортостане. Больше всего его выпало в Карпогорах и Суре — 11 сантиметров сугробов. Высота снежного покрова в Архангельске на данный момент составляет пять сантиметров. «В Башкортостане последним снежным бастионом остался Сибай с четырьмя сантиметрами», — поделился информацией Тишковец. Он добавил, что до конца октября формирование снежного покрова в Европейской России, за исключением Русского Севера, не прогнозируется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода переходит в зимний режим, так что тепла даже в южных регионах страны ждать не стоит.