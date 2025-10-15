Названо вызывающее у бойцов ВСУ опасения российское оружие

РИА: РСЗО «Град» вызывала опасения у военных ВСУ из-за дальности стрельбы

Российская система залпового огня (РСЗО) «Град» вызывает опасения у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за дальности стрельбы. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

«Было такое мнение, что наша машина снарядами отработала на большое расстояние, километров 40. И противник из-за этого назвал нашу машину "Призрачным "Градом"», — сообщил собеседник агентства.

Представитель силовых структур отметил, что результаты стрельбы подтверждаются средствами визуального контроля.

Ранее стало известно, что российские военные с помощью расчета РСЗО «Град» ударили по бункеру с расчетами дронов ВСУ «Птицы Мадьяра». Взвод получил ориентировку о нахождении в лесополосе позиции противника с беспилотниками. Целью оказался бетонированный бункер ВСУ.