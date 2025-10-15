Россия
Неизвестная с перцовым баллончиком напала на школьницу в российском городе

В Белгороде девушка распылила в лицо 14-летней школьнице перцовый баллончик
В Белгороде неизвестная распылила в лицо 14-летней школьнице перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Нападение произошло в городском парке. По предварительным данным, девочка находилась там в компании других подростков. В один момент между ними произошла ссора. Мимо проходила 20-летняя девушка, которая без видимой причины распылила перцовый баллончик в лицо школьнице.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, у нее диагностировали химический ожог глаз. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что трое школьников напали на 19-летнего студента у метро «Академическая» в Петербурге из-за вейпа и избили его. Пострадавший рассказал, что подростки залили ему лицо перцовым баллончиком. Юноша отметил, что после потасовки школьники прихватили вейп с собой.

