Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

Mediascope: Россияне старше 55 лет стали на 26 % активнее в сети

Россияне старше 55 лет стали больше проводить времени в интернете. О выросшей активности в сети этой категории граждан сообщает исследовательская компания Mediascope на платформе Silver Age в «Одноклассниках», пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Утверждается, что люди в возрасте от 55 до 69 лет в России стали проводить в интернете на 26 процентов больше времени. Все это стало свидетельством того, что в сети растет число активных пенсионеров.

По данным Mediascope, средний житель России старше 70 лет проводит в интернете 1,5 часа в день. «В категории от 40 до 54 лет также наблюдается увеличение интернет-охвата на 18 процентов с января по сентябрь», — указано в сообщении. В компании пояснили, что рост зафиксирован в сравнении с данными за прошлый год.

У пользователей от 55 до 69 лет соцсети занимают около половины всей интернет-активности. «А среди пользователей 70+ этот показатель еще выше — 55 процентов», — заметили в Mediascope. Там же добавили, что люди старше 40 лет тратят больше всего времени на соцсети (48-55 процентов), просмотр видео, игры и онлайн-шопинг. Затем наиболее востребованы сериалы, развлекательные передачи, новости и фильмы. 84 процента людей в возрасте 40-54 лет каждый месяц активны в мессенджерах, а 71 процент делает заказы товаров в интернете.

В Silver Age, помимо этого, заметили активных геймеров из числа россиян. В Mediascope отметили, что женщины старше 55 лет обычно тратят на мобильные игры больше 90 минут, а представители сильного пола того же возраста — больше 80 минут.

Из всего исследования, как заявили в Mediascope, было выявлено одно характерное явление — люди сочетают в своем медиапотреблении традиционные и цифровые привычки. Просмотр ТВ хоть и остается основным источником информации для россиян старшего поколения, но те удачно сочетают его с использованием мобильных устройств. В целом же рост онлайн-активности продолжается, и все это может свидетельствовать о постепенной цифровой адаптации старшего поколения.

Ранее стало известно, что «Одноклассники» и Банк России готовят проект под названием «Здоровые финансы для серебряного поколения». Он поможет пенсионерам повысить уровень финансовой грамотности и уберечься от мошенников.