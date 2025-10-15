Обычное сердечное лекарство показало противораковый эффект

PRNP: Сердечные гликозиды показали эффективность против рака печени

Препараты, изначально разработанные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, могут стать новым оружием против рака печени. К такому выводу пришли ученые из Университета Миссисипи и Университета Суреш Гьян Вихар, исследовавшие природные соединения под названием сердечные гликозиды. Результаты работы опубликованы в журнале Pharmacological Research— Natural Products (PRNP).

Исследователи выяснили, что растительные гликозиды способны воздействовать на белки и гены, связанные с развитием гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространенного типа рака печени. С помощью метода сетевой фармакологии им удалось выделить пять потенциальных соединений, которые могут нарушать ключевые механизмы выживания опухолевых клеток.

Ученые отмечают, что такие препараты, будучи природного происхождения, нередко вызывают меньше побочных эффектов, чем стандартная химиотерапия. По словам авторов, открытие закладывает основу для разработки новых, более безопасных средств лечения одной из самых смертельно опасных форм онкозаболеваний.

