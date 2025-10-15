Мир
Пентагон пообещал Украине огневую мощь

CNN: Глава Пентагона Хегсет заявил, что Украина получит огневую мощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от США «огневую мощь», заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует телеканал CNN.

«Огневая мощь — вот что идет [на Украину]», — сказал руководитель американского оборонного ведомства.

Хегсет подчеркнул, что вскоре взятые европейскими союзниками по НАТО обязательства по помощи Украине превратятся в «реальные возможности» ВСУ.

Ранее источники газеты The New York Times заявили, что американские военные опасаются прямой конфронтации с Россией из-за возможной передачи крылатых ракет Tomahawk ВСУ.

