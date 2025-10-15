В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

NYT: Пентагон опасается прямой конфронтации с Россией из-за передачи Tomahawk

Американские военные опасаются прямой конфронтации с Россией из-за возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В Пентагоне признали риски отправки Tomahawk на Украину

По информации NYT, Министерство войны разработало планы продажи или передачи Tomahawk в случае соответствующего распоряжения президента США Дональда Трампа. При этом в Пентагоне отмечают реальные опасения по поводу эскалации напряженности в отношениях с Москвой из-за позиции российского руководства относительно поставок данного вооружения ВСУ.

Американские военные также указали на отсутствие у Киева способов запуска Tomahawk и рисков конфликта с Россией из-за передачи украинским военным пусковых установок наземного базирования Typhon. В Пентагоне не смогли точно определить количество подлежащих отправке на Украину ракет, а также оценить риски их возможного хранения на территории страны и последствия передачи.

Основными носителями Tomahawk в настоящий момент являются корабли и атомные подводные лодки (АПЛ): например, эсминцы типа «Арли Берк» или АПЛ типа «Лос-Анджелес». При этом модификации ракеты воздушного базирования были признаны малоэффективными

На фоне разговоров о передаче крылатых ракет Киеву 13 октября американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок X-MAV для запуска Tomahawk. По словам представителя компании Пэта Уильямса, семейство пусковых установок было разработано на базе проверенных тактических машин.

В линейку вошли три вида комплексов наземного базирования:

X-MAV — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами, рассчитанная на запуск четырех ракет Tomahawk;

M-MAV — многоцелевой автономный пусковой комплекс, оснащенный боеприпасами реактивной системы залпового огня;

L-MAV — легкий многоцелевой автономный аппарат на основе беспилотного комплекса ROGUE-Fires. Предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и радиоэлектронной борьбы.

Фото: Carlos Barria / Reuters

В США назвали приоритетную цель удара Tomahawk

Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал-майор Джек Кин назвал приоритетной целью для Киева производственный центр в особой экономической зоне «Алабуга». По словам эксперта, в настоящий момент площадка под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань», находится вне пределов досягаемости доступных Украине средств поражения.

Их целью номер один станет производственный центр «Алабуга» Джек Кин бывший заместитель начальника штаба армии США

В июле 2025 года генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев рассказал о выпуске тысяч дронов-камикадзе «Герань-2» в месяц. По его словам, темпы производства в девять раз превышают запланированные. «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный», — добавил гендиректор «Алабуги».

Ранее газета Financial Times сообщила о возможной передаче ВСУ от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом издание отметило, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта на Украине.

Общий вид на ОЭЗ «Алабуга» Фото: ОЭЗ «Алабуга» / Wikimedia

В Киеве указали на сомнения Белого дома по Tomahawk

Как пишет The Washington Post, окружение президента Украины Владимира Зеленского осознает нежелание администрации Трампа передавать крылатые ракеты Киеву. Собеседники издания предположили, что Белый дом пойдет на решение только в случае «полного тупика» в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Депутат Верховной Рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин оценил шансы применения Tomahawk словами «будем запускать руками, как индейцы». Политик указал на отсутствие у ВСУ подходящих для запуска ракет кораблей, а также на ограниченное количество наземных установок у США.

13 октября Зеленский заявил на встрече с главой евродипломатии Каей Каллас о намерении взять деньги на закупку дальнобойных ракет Tomahawk из замороженных российских активов. По его словам, многие западные политики поддерживают последний вариант, однако для его реализации необходимо политическое решение. При этом политик подчеркнул, что в настоящий момент рано говорить о количестве ракет и сроках их поставки.

Чем обусловлены заявления западных политиков о Tomahawk?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поддержку Каей Каллас поставок Tomahawk для Украины свидетельством отсутствия воли к миру на Западе. Дипломат процитировала слова главы евродипломатии, которая приветствовала «все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее», и охарактеризовала позицию ЕС как «преследование узкокорыстных целей».

Как предположила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, при принятии финального решения Белый дом учтет заявления Кремля. По ее мнению, в США скорее будут склоняться к охлаждению отношений с Россией. При этом эксперт указала на непредсказуемость итоговой позиции Трампа из-за внутренних факторов и непоследовательности политика.