Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

Порномодель Лили Филлипс, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов и поставившая рекорд по числу половых партнеров, рассказала о преследователе, который явился к ней домой ночью. Ее историю публикует Daily Mail.

Филлипс рассказала, что пообщалась с мужчиной в пабе, а затем отправилась домой. Около половины первого ночи новый знакомый появился у нее на пороге и начал звонить в дверь.

«Я наблюдала за ним с помощью камеры на двери. Он все повторял, что просто хотел сказать "привет"», — поделилась воспоминаниями порномодель. Она написала своему брату о мужчине под своей дверью, но он вскоре уехал.

Филлипс заявила, что к ней часто приходят фанаты и просят сфотографироваться вместе, однако этот ночной визит напугал ее и заставил задуматься о своей безопасности. «Наверное, мне нужно быть осторожнее», — подытожила модель.

Ранее Филлипс назвала свою главную ошибку в 2025 году. Порнозвезда заявила, что ей очень стыдно за ложные заявления о беременности.