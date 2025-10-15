Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю попытались обратить в религию

Порнозвезде Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, предложили принять крещение. Это произошло во время записи подкаста Craft Culture, в котором она участвовала.

Порнозвезда призналась, что ее семья никогда не была религиозной, поэтому ее не крестили. «Бабушка пару раз брала меня в церковь, когда я была маленькой, но по большей части ради бесплатного печенья с чаем», — рассказала она.

Ведущий подкаста сообщил, что у него есть с собой ведро со святой водой, так что крещение можно устроить прямо сейчас. Бонни Блю отказалась.

«Но почему просто не попробовать?» — спросил ведущий. «Что я от этого получу?» — спросила в ответ Бонни Блю. «Но ничего и не потеряешь», — настаивал тот. Бонни Блю так не считала. «Ты пытаешься сказать, что я должна перестать делать то, что делаю, хотя мне это нравится, — объяснила она. — Но тогда я буду несчастна. Буду плакать. Вы что, хотите, чтобы я была несчастной и плакала?»

Мне это просто неинтересно. У всех свои хобби, и это нормально. Есть религиозные люди, и это нормально. Я рада, что им хочется ощущать свое предназначение. Но у меня уже есть предназначение, и для этого мне не нужно верить, что на небе кто-то есть Бонни Блю

Ранее Бонни Блю призналась, что неспособна зачать естественным путем. По ее словам, она может завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).