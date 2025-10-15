В Кремле ответили на слова Трампа о российской экономике

Песков заявил о запасе прочности экономики для реализации поставленных планов

Имеющийся у экономики РФ запас прочности дает возможность работать над поставленными властями задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Экономика страны «обладает достаточным и изрядным запасом прочности для того, чтобы позволить руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим», сказал 15 октября Песков журналистам.

Соответствующий комментарий представителя Кремля прозвучал в ответ на заявления президента США Дональда Трампа, который не в первый раз за последнее время высказался накануне о том, что российская экономика якобы «начинает рушиться».

Ранее пресс-секретарь главы государства назвал достаточно высокими темпы экономического развития России, отметив при этом, что без проблем в этой сфере тоже не обходится. В Центробанке в свою очередь указывают, что, согласно текущим данным, экономика плавно выходит из перегрева.