В Центробанке увидели выход российской экономики из перегрева

Зампред ЦБ Заботкин: Российская экономика плавно выходит из перегрева

Текущие данные дают возможность говорить о том, что российская экономика постепенно выходит из перегрева, что соответствует ожиданиям Центробанка (ЦБ) РФ. Своим видением ситуации поделился зампред регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует ТАСС.

«Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года», — сказал он, подчеркнув, что положение дел в целом соответствует макроэкономическому прогнозу ЦБ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что выход экономики из перегрева носит постепенный характер, поэтому ЦБ не будет торопиться со снижением ключевой ставки, опасаясь нового всплеска инфляции. По ее словам, состоявшееся летом «значительное ускорение роста кредита» в случае сохранения в течение нескольких месяцев станет явным сигналом уже произошедшего заметного смягчения денежно-кредитных условий.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов на днях заявил в Госдуме, что плановое охлаждение российской экономики, ведущееся при помощи высоких ставок, это «тяжелая, сложная политика», по результатам реализации которой у страны появятся дополнительные ресурсы, а реальные доходы населения получат «новое качество роста».