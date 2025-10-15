Силовые структуры
12:00, 15 октября 2025Силовые структуры

Подполковник российского МВД довела следователя до суицида и сбежала в Израиль

Экс-главе отдела полиции Иркутска Жмуровой дали 13 лет за суицид подчиненного
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутске к 13 годам колонии приговорили сбежавшую в Израиль бывшего подполковника юстиции российского МВД Елену Жмурову, признанную виновной в доведении до суицида подчиненного. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного суда региона.

Как установил суд, с октября по июль 2017 года глава отдела полиции при коллегах и посторонних унижала, издевалась и предвзято относилась к работе следователя, обещая, что не даст доработать до пенсии. После очередного круглосуточного дежурства, не выдержавший издевательств, полицейский совершил суицид.

Посмертные комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведенные в «Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского», установили, что между действиями подсудимой и последующим суицидальным поведением потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь.

Благодаря полученному второму гражданству государства Израиль осужденная скрылась от правоохранительных органов на территории страны и с 2021 года находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят двух девушек за доведение знакомой до суицида.

