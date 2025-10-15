Бывший СССР
13:22, 15 октября 2025Бывший СССР

Положение ВСУ у Северска назвали критическим

Генерал Липовой: Положение ВСУ у Северска является критическим
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Северска на территории Донецкой народной республики (ДНР) остается критическим. Об этом рассказал генерал-майор в отставке Сергей Липовой, передает «АиФ».

«Наше наступление, а их отступление говорит в целом о состоянии ВСУ, об их моральном состоянии, обеспечении боеприпасами и боевой техникой», — рассказал Липовой.

По его словам, командование украинскими войсками пытается поставить в район боеприпасы и технику, но это пресекается российскими силами еще на подступах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале уличных боев в Северске в зоне специальной военной операции. О других подробностях не сообщается.

