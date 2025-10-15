Россия
16:35, 15 октября 2025РоссияЭксклюзив

Последствия отказа России исполнять решение ЕСПЧ по Грузии оценили

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Доминик Вомер / РИА Новости

России, отказавшись исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии более 250 миллионов евро, следует ожидать неприятных действий от Европы, но в свободном доступе вряд ли найдутся активы для погашения выплаты, считает политолог, доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой».

«Из имеющихся инструментов — судебные иски в международные арбитражи, попытки искать российские активы за рубежом, которые еще не были конфискованы. В качестве прецедента можно вспомнить иск швейцарской фирмы Noga, это был еще конец 90-х годов (…). Вот такие, скажем так, мелкие пакости вполне возможны. Хотя, с другой стороны, у России и так конфисковали все, что только возможно, и заморозили. Поэтому в свободном доступе российских активов для ЕСПЧ, я думаю, что уже не найдется», — сказал Камкин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии более 250 миллионов евро за якобы имевшие места нарушения прав человека после конфликта с Грузией 2008 года. Иск был подан в 2018 году.

