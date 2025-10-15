Мир
Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Россия не планирует выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии более 250 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решение выполнять не будем», — отметил официальный представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос о том, могла бы гипотетическая выплата поспособствовать потеплению отношений России и Грузии. Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Кремль считает эту тему «отдельной субстанцией».

Ранее ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны 253 миллиона евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года. Иск был подан в 2018 году.

