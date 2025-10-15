Посольство России: Санкции Британии ведут к дальнейшей эскалации на Украине

Антироссийские санкции Великобритании осложняют путь к урегулированию конфликта на Украине и ведут к его дальнейшей эскалации. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает РИА Новости.

«Налицо явная незаинтересованность авторов антироссийских ограничений в урегулировании украинского кризиса», — говорится в комментарии дипмиссии.

Российская сторона считает, что действия Лондона связаны с ухудшением позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и продвижением ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения.

15 октября Великобритания резко расширила антироссийский санкционный список, увеличив его сразу на 90 позиций. Под рестрикции попали Национальная система платежных карт, компания «Лукойл», China Merchants Bank, а также ряд поставщиков микроэлектроники из Китая и Турции.