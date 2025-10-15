Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 15 октября 2025Мир

Посольство России ответило на резкое расширение санкций Британией

Посольство России: Санкции Британии ведут к дальнейшей эскалации на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Антироссийские санкции Великобритании осложняют путь к урегулированию конфликта на Украине и ведут к его дальнейшей эскалации. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает РИА Новости.

«Налицо явная незаинтересованность авторов антироссийских ограничений в урегулировании украинского кризиса», — говорится в комментарии дипмиссии.

Российская сторона считает, что действия Лондона связаны с ухудшением позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и продвижением ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения.

15 октября Великобритания резко расширила антироссийский санкционный список, увеличив его сразу на 90 позиций. Под рестрикции попали Национальная система платежных карт, компания «Лукойл», China Merchants Bank, а также ряд поставщиков микроэлектроники из Китая и Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Самолет министра войны США экстренно сел в Британии

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Путин подписал закон о запрете на автосписание денег за онлайн-подписки

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости